L’atmosfera intorno al braciere olimpico di Milano Cortina 2026 è carica di emozione. Molti si avvicinano per ammirare le fiamme che simbolizzano l’inizio dei Giochi, ma c’è anche chi si chiede come si possa accendere un’idea così grande. La scena mostra un’Italia che dimostra il suo talento e la sua capacità di organizzare un evento internazionale. La folla si ferma, scatta foto e si lascia coinvolgere dall’energia che si respira. È un momento di festa, di orgoglio e di speranza

È un’emozione che toglie il fiato quella che si prova davanti al braciere olimpico di Milano Cortina 2026. Anzi, ai due bracieri. Perché per la prima volta nella storia dei Giochi, due fiamme ardono simultaneamente in luoghi diversi: all’Arco della Pace a Milano e in Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo. Un dialogo luminoso tra montagna e città, tra tradizione e contemporaneità, che durante la cerimonia di apertura del 6 febbraio ha visto protagonisti Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano, e l’emozionata Sofia Goggia a Cortina. Weekend a Cortina, la valigia perfetta. guarda le foto Braciere olimpico Milano Cortina 2026: l’omaggio a Leonardo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Più di una fiamma olimpica: un inno all'ingegno italiano

