Picchiano una coppia di fidanzati rubano 200 euro e tentano di violentare la ragazza | 4 arresti

Il 30 novembre, quattro uomini hanno aggredito una coppia di fidanzati, rapinandoli e tentando di violentare la ragazza. La banda ha inseguito i giovani in auto, poi si è fermata e li ha costretti a scendere con minacce e un coltello. Durante l’aggressione, hanno picchiato i ragazzi e hanno tentato di violentare la ragazza, che è riuscita a scappare. Alla fine, hanno portato via 200 euro. La polizia ha arrestato i sospettati, ora accusati di rapina e tentativo di violenza sessuale.

I carabinieri sono riusciti a risalire ad una banda di giovani che lo scorso 30 novembre a Partinico avrebbe prima speronato l'auto delle vittime e poi le avrebbe minacciate con un coltello per mettere a segno la rapina Avrebbero rapinato una coppia di fidanzati lo scorso 30 novembre, inseguendo i due in macchina, costringendoli poi a scendere minacciandoli con un coltello e picchiandoli, tentando pure di violentare la ragazza e riuscendo alla fine a portare via 200 euro. Per questo quattro giovani di Partinico - tre uomini tra i 19 e 21 anni e una donna di 20 anni - sono stati arrestati dai carabinieri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Rubano un quintale di rame. Sorpresi nel cantiere tentano la fuga. Lungo inseguimento: due arrestiDue uomini sono stati arrestati dopo aver cercato di scappare con un quintale di rame rubato da un cantiere in Valdichiana. Tenta di violentare una ragazza in un sottopassaggio a Roma: arrestato 23enneUn uomo di 23 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di violentare una ragazza in un sottopassaggio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quartu, coniugi pusher vengono scoperti e picchiano un carabiniere: arrestati - L'Unione Sarda.it; Violenti e stalker da curare, questura e centri antiviolenza firmano un protocollo d’intesa; Tre rapine in poche ore in centro, arrestati due adolescenti: si spostavano in bus; Amore senza età, a 76 anni sposa una ragazza di 26. La polizia indaga: è tutto regolare. Paura ad Acilia, picchia la compagna e la sequestra con un'amica in una baraccaMomenti di paura ad Acilia, in un manufatto abbandonato nel Parco della Madonnetta, in via Bruno Molajoli. La lite, l'ennesima di una coppia, si è trasformata in un doppio sequestro di persona. Un ... romatoday.it Picchia i genitori per i soldi e li manda in ospedale: giovanissimo in manetteNotte di violenza e tensione a San Felice a Cancello. Un 23enne ha aggredito i genitori mandandoli in ospedale. Decisivo l'intervento dei carabinieri che hanno arrestato il giovane. casertanews.it Una coppia è stata fermata questa mattina nel quadro dell'inchiesta sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, portando a undici il numero di persone poste in stato di fermo: è quanto annunciato dal procuratore di Lione, Thierry Dran. #ANSA facebook