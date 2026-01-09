Cucine da incubo senza confini su TV8 | Cannavacciuolo oltrepassa i confini italiani

Cucine da incubo su TV8 ritorna con una nuova stagione, questa volta oltrepassando i confini italiani. Antonino Cannavacciuolo si confronta con ristoranti in difficoltà in Germania, offrendo il suo supporto e consulenza per migliorare la qualità e l’organizzazione. Un viaggio che unisce passione e professionalità, con l’obiettivo di aiutare imprenditori a rilanciare le proprie attività e ritrovare il successo.

Nuova stagione di Cucine da incubo su TV8: Antonino Cannavacciuolo oltrepassa i confini italiani per salvare un ristorante in Germania. Per la prima volta in chiaro, su TV8, ripartono le “avventure da incubo” di Antonino Cannavacciuolo: sono le nuove Cucine da incubo, dal, 9 gennaio, ogni venerdì, alle ore 21.30. E per la prima volta nella storia di Cucine da incubo, proprio nella serata del suo ritorno, quest’anno Antonino oltrepassa i confini nazionali per una puntata speciale che ha luogo a Rottendorf – piccolo centro situato tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. Per Cannavacciuolo – amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – è arrivato il momento di vestire nuovamente i panni del “supereroe” delle Cucine da incubo: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visita ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontra i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

