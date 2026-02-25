San Basilio al parco Aldo Bozzi nasce l' Agorà della Gentilezza

La prima “Agorà della Gentilezza” sorgerà a San Basilio. Nel parco Aldo Bozzi, verranno piantati sei ulivi accanto alla Palestra della Legalità aperta dal prete antispaccio, Don Antonio Coluccia. Un’iniziativa che si inserisce nel solco del progetto “Caivano 3 – Sulle strade della gentilezza”. Il progetto, realizzata in collaborazione con il ministero dell’Interno e la prefettura di Roma, è stato promosso dalla Fondazione Guido Carli e dal suo presidente Romana Liuzzo. L’inaugurazione ufficiale dello spazio è fissata per il prossimo 6 marzo, a conclusione di settimane durante le quali ci sono stati diversi sopralluoghi e lavori preparatori. L’iniziativa, spiega la Fondazione Guido Carli, si inserisce nel solco dei progetti Caivano 1 e Caivano 2, che hanno visto, rispettivamente, la donazione alla città campana di duecento volumi appartenuti a Guido Carli, oggi custoditi in un’ala della biblioteca a lui intitolata, e l’avvio di percorsi di formazione e tirocinio per gli studenti più meritevoli dell’Istituto Francesco Morano, grazie al coinvolgimento delle aziende partner della Fondazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche:

San Basilio, picchia la compagna al culmine della lite

Polizia al “bar della coltellata”, blitz antidroga a San Basilio: sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro

Temi più discussi: San Basilio, con 6 ulivi nascerà la prima Agorà della gentilezza; Agguato nel parco al Don Bosco: il tradimento via chat e la vendetta per la droga persa. 6 arresti; Un bosco didattico a Parco San Sebastiano: 30 tonnellate di CO2 in meno.

San Basilio, con 6 ulivi nascerà la prima Agorà della gentilezzaL'iniziativa ideata dalla Fondazione Guido Carli per piazza Aldo Bozzi. La presidente Romana Liuzzo: «Una prima goccia che farà da apripista» ... roma.corriere.it

«Parchetto di Ultimo» a San Basilio: vandalizzata la targa dedicata al cantautore. Assessore Smeriglio: «Sarà ripristinata»Non c'è pace per il «Parchetto di Ultimo» a San Basilio. Da quando è stato inaugurato poco più di una anno fa, il 17 maggio 2024 dal sindaco Roberto Gualtieri (con tanto di duetto tra i due), sono già ... roma.corriere.it

A San Basilio nasce la prima Agorà della gentilezza! Su Formiche, viene raccontato il nostro progetto che ha l’obiettivo di favorire la rigenerazione urbana e sociale delle periferie. Inaugurazione venerdì 6 marzo, ore 13.00 - Piazza Aldo Bozzi. x.com

Il Mercatino del Vintage In Via del Casale di San Basilio 26 Via Tino Buazzelli 2 Roma Ogni Sabato e Domenica Dalle 8:30 Alle 19:00 Vi aspettiamo #il_mercatino_del_vintage_roma #vintagefurniture #vintagevibes #vintagefinds #IlMercatinodelVi - facebook.com facebook