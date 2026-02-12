Domani sera il Milan si prepara ad affrontare il Pisa. Pulisic, che in campionato sta trovando poco spazio, potrebbe partire in panchina, ma è probabile che venga comunque convocato. Saelemaekers resta ancora fuori causa e non sarà della partita. Al suo posto, il tecnico conferma Athekame. La squadra si allena in vista di una sfida importante, con qualche dubbio di formazione ancora da risolvere.

Il suo ritorno in gruppo era previsto e non ci sono state sorprese negative: ieri mattina Christian Pulisic ha lavorato con i compagni e, se nella seduta di oggi non ci saranno brutte sorprese, l’attaccante con ogni probabilità sarà inserito tra i convocati per la gara di domani sera a Pisa. Sarà inizialmente in panchina perché la borsite all’ileopsoas gli ha fatto perdere diversi giorni di allenamenti con i compagni, ma per il tecnico di Livorno è comunque una notizia importante in vista del finale di stagione. Pulisic nel 2026 è ancora a quota zero reti e al Diavolo serve per restare in alto in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime verso il Pisa: Pulisic verso la panchina, Saelemaekers ancora fermo

Il Milan si prepara alla trasferta di venerdì sera contro il Pisa.

Pulisic e Saelemaekers continuano a lavorare a parte negli allenamenti in vista della partita di Pisa.

