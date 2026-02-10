Roma ufficiale il riscatto di Ghilardi | cifre e dettagli dell’operazione

La Roma ha ufficializzato il riscatto di Ghilardi, che ora è un giocatore a tutti gli effetti. Con la vittoria contro il Cagliari all’Olimpico, il difensore diventa parte stabile della squadra. La società ha concluso l’operazione, confermando la volontà di puntare sulla difesa giovane e forte, proprio come Ghilardi.

La Roma aggiunge una certezza al proprio progetto partendo dalla difesa. Con la vittoria contro il  Cagliari, arrivata all’Olimpico,  Daniele Ghilardi  è diventato ufficialmente un  giocatore della Roma a titolo definitivo. Il risultato positivo ha fatto scattare le condizioni previste nell’accordo con il  Verona, trasformando il prestito in obbligo di riscatto già alla prima occasione utile. Una formalità che diventa sostanza e che conferma la linea del club: programmare senza attendere, consolidare l’organico e dare continuità alle scelte tecniche. Riscatto Ghilardi Roma: cifre dell’operazione e accordo con il Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

