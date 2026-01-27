Non si ferma all' alt tenta di seminare contromano la polizia e si schianta contro le auto in sosta | arrestato

Un uomo ha tentato di sfuggire alla polizia imboccando una strada contromano, ma è stato arrestato dopo aver causato un incidente senza gravi conseguenze. La sua fuga si è conclusa in via San Matteo, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia i rischi di comportamenti imprudenti alla guida e l’importanza del rispetto delle norme stradali.

Pur di seminare la volante della polizia ha imboccato una strada contromano, ma la folle corse di un automobilista, per fortuna, è stata fermata in via San Matteo senza gravi conseguenze. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 25 gennaio. Gli operatori della polizia stavano effettuando dei controlli quando hanno imposto l'alt a una vettura che, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato. Ne è nato un inseguimento in zona durante il quale la macchina, una Twingo rossa guidata da un uomo di origine straniera, si è schiantata contro due mezzi in sosta. Il conducente è poi sceso e si è dato alla fuga a piedi, ma in poco tempo è stato bloccato dagli agenti della polizia che l'hanno portato in questura dove è scattato l'arresto.🔗 Leggi su Livornotoday.it

