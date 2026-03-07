Nella tarda serata di ieri a Roma, un giovane di 23 anni, originario del Montenegro, alla guida di un’auto a noleggio, ha ignorato un posto di blocco a Torre Spaccata e si è schiantato contro un autobus. L’incidente ha causato danni e interruzioni nel traffico senza che ci siano state altre conseguenze immediate. La Polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un giovane di 23 anni, originario del Montenegro, è stato protagonista di un pericoloso episodio avvenuto nella tarda serata di ieri, 6 marzo, a Roma. Il ragazzo, alla guida di un’auto a noleggio e senza patente, non si è fermato all’alt imposto dalla polizia durante un posto di controllo in via di Torre Spaccata, dando così inizio a una fuga. Dopo il mancato stop, le Volanti hanno immediatamente avviato un inseguimento. La corsa del veicolo è proseguita per alcune strade della zona fino a via dei Romanisti, dove la fuga si è conclusa con un violento impatto contro un autobus. Al momento dell’incidente sull’autobus non erano presenti passeggeri, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, 23enne alla guida di un’auto a noleggio ignora l’alt e si schianta contro un autobus

Napoli. Ignora l’alt, scappa contromano e si schianta contro due auto: arrestato 18enneL’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia.

Ubriaco alla guida, scappa all’alt dei carabinieri e si schianta contro un murettoSul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario di Trentino Emergenze che ha portato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di...

Tutti gli aggiornamenti su Roma 23enne alla guida di un'auto a....

Discussioni sull' argomento Rieti, 23enne rumeno guida ubriaco: perde il controllo del mezzo ed impatta contro un'auto in sosta; Fermato con la cocaina in auto | arrestato 26enne.

Fuga dalla polizia a Roma: 23enne senza patente si schianta contro un autobusPaura nella notte a Roma, dove un inseguimento della polizia si è concluso con uno schianto contro un autobus del trasporto pubblico. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte tra via di Torre Sp ... radiocolonna.it

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus(Adnkronos) - Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus. E’ successo ieri poco prima di mezzanotte a Roma. Protagonista un 23enne o ... startupbusiness.it

E indovinate chi gioca, oggi a Roma, nel Sei Nazioni - facebook.com facebook

#Ferguson si opera in Inghilterra: stagione finita e attacco della #Roma senza tregua x.com