Ubriaco alla guida scappa all’alt dei carabinieri e si schianta contro un muretto

Un uomo ubriaco alla guida ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha tentato di fuggire. Durante la fuga, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e verificare le condizioni del conducente. La scena si è svolta in una zona residenziale, creando disagi al traffico locale.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario di Trentino Emergenze che ha portato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Tione Non si è fermato all’alt dei carabinieri e, scappando, si è schiantato contro un muretto. A quel punto si è reso necessario chiamare i soccorsi. È questa, in breve, una prima ricostruzione di quanto accaduto qualche settimana fa lungo una strada tra i comuni di San Lorenzo Dorsino e Ponte Arche. Tutto si è svolto nell’ambito di una normale attività di controllo delle strade da parte dei carabinieri di San Lorenzo Dorsino. Questi, si legge in una nota, hanno intimato l’alt a un uomo alla guida di un’auto che, dopo un iniziale rallentamento, si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

