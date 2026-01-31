Bari esplosione e incendio in edificio ad Adelfia | 5 squadre dei vigili del fuoco in azione

Questa mattina a Adelfia, nel Barese, è scoppiato un incendio in un edificio in via Oberdan. Un’esplosione ha danneggiato l’immobile al piano terra, facendo intervenire cinque squadre dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e verifiche sulla struttura. Nessuna notizia di feriti al momento.

(Adnkronos) – Esplosione e incendio oggi ad Adelfia, in provincia di Bari, in un edificio al piano terra di via Oberdan. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco. Si teme la presenza di persone all'interno che però non viene confermata da fonti ufficiali. Forse l'esplosione è dovuta a una bombola del gas.

