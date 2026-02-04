Sampdoria Mancini e Fredberg | La società ha fatto investimenti importanti salvezza il prima possibile

Con il calciomercato chiuso, la Sampdoria si prepara alla seconda parte di stagione. Mancini e Fredberg hanno fatto il punto, spiegando che la società ha fatto investimenti importanti e ora punta a raggiungere la salvezza il prima possibile. La squadra ha cambiato volto con tanti acquisti e i dirigenti vogliono vedere subito i risultati sul campo.

Le parole del ds e del ceo dopo la chiusura di un calciomercato con tanti nuovi acquisti a disposizione di Foti e Gregucci Chiuso il calciomercato, il ceo Jesper Fredberg e il ds Andrea Mancini hanno fatto il punto della situazione in casa Sampdoria, tracciando la rotta per la seconda parte di stagione dopo i tanti acquisti che hanno rivoluzionato la rosa. Ecco cosa hanno detto. "Obiettivo salvezza, da raggiungere il prima possibile, lo dice la classifica. Ma dobbiamo ragionare domenica dopo domenica. Vogliamo uscire al più presto da questa situazione, che è pesante da due anni" ha detto Mancini, che si è poi detto soddisfatto del mercato condotto per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Foti e Gregucci: "Ma non è una rivoluzione, ci siamo resi conto che la squadra aveva bisogno di aiuto - ha aggiunto -, siamo intervenuti in maniera celere all'inizio con i primi innesti e poi abbiamo agito con meno fretta, pensiamo di aver fatto buone cose, ma sarà il campo a parlare.🔗 Leggi su Today.it

Il confronto tra Marotta e Conte torna a focalizzarsi sulla lotta per lo scudetto.

