Ferrari Luce | Rivoluzione elettrica negli interni design ispirato alla Formula 1 e guida più connessa

Ferrari presenta gli interni della sua prima auto elettrica, Luce. La casa di Maranello punta su un design ispirato alla Formula 1 e su una connessione più forte tra vettura e guidatore. La presentazione ufficiale ha suscitato curiosità tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Ferrari ha ufficialmente svelato il design degli interni della sua imminente vettura completamente elettrica, battezzata “Luce”, segnando una svolta significativa nella storia del marchio di Maranello. La presentazione, avvenuta il 9 febbraio 2026, introduce una nuova strategia di denominazione e sottolinea l’approccio del brand all’elettrificazione come piattaforma espressiva per ridefinire design, funzionalità e l’interazione tra uomo e macchina. Il progetto di Ferrari Luce è stato sviluppato in collaborazione con lo studio di design LoveFrom di San Francisco, con l’obiettivo di creare un linguaggio stilistico innovativo che integri armoniosamente hardware e software.🔗 Leggi su Ameve.eu

