A poco prima dell’inizio della Season 3 del UIM E1 World Championship a Jeddah, Westbrook Racing rivela i dettagli tecnici del RaceBird, la barca da gara totalmente elettrica. In questa introduzione si approfondiscono i sistemi di controllo, il boost, la batteria e l’analisi dei dati, offrendo uno sguardo sulle innovazioni che portano il racing elettrico al livello della Formula 1.

Alla vigilia della Season 3 del UIM E1 World Championship (al via a Jeddah ), Westbrook Racing apre le porte del proprio reparto tecnico e racconta cosa significa spingere al limite il RaceBird, la barca da gara 100% elettrica del campionato. A farlo è Matt Wright, race engineer del team e, nella vita di tutti i giorni, ingegnere di progettazione e simulazione su powertrain elettrici in Mercedes High Performance Powertrains. Ne esce un quadro chiaro: l’E1 può sembrare “semplice” a un primo sguardo, ma in realtà nasconde una complessità che ricorda da vicino la Formula 1. Solo che qui la pista. si muove. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - E1 2026, Westbrook Racing svela l’ingegneria del RaceBird: controlli, boost, batteria e dati “alla Formula 1”

Westbrook Racing conferma la line-up piloti per la Stagione 3: Sara Price e Lucas Ordóñez tornano nel 2026Westbrook Racing annuncia ufficialmente la line-up per la Stagione 3 dell’UIM E1 World Championship, confermando la partecipazione di Sara Price e Lucas Ordóñez anche nel 2026.

