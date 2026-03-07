È stato diffuso il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Boys, disponibile dal 8 aprile su Prime Video. La serie vede protagonisti i personaggi principali mentre si preparano a affrontare il confronto finale. La nuova stagione si presenta come l’ultima, con gli attori che interpretano i loro ruoli in modo intenso e deciso.

della serie, disponibile dall’8 aprile su Prime Video: gli iconici protagonisti si preparano per un’ultima resa dei conti. Prime Video ha svelato l’epico trailer ufficiale dell’attesissima quinta stagione di The Boys, l’iconica serie di successo mondiale, pluripremiata agli Emmy Awards, che si avvia verso il suo esplosivo capitolo finale. La quinta stagione debutterà l’8 aprile 2026 con due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino all’indimenticabile finale previsto il 20 maggio 2026, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - The Boys, ecco il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione

Leggi anche: The Boys 5, svelato il trailer ufficiale dell'ultima stagione

The Boys 5: Patriota vuole diventare immortale nel trailer dell'ultima stagioneL'8 aprile arriverà sugli schermi di Prime Video il capitolo finale dell'irriverente serie tratta dai fumetti, ecco nuove anticipazioni.

THE BOYS - Stagione 5 (2026) | Trailer italiano dell'ultima stagione della serie | PRIME VIDEO

Contenuti utili per approfondire The Boys.

Temi più discussi: The Boys torna ad aprile con la stagione finale: ecco il trailer italiano; The Boys 5: Ecco il trailer ufficiale italiano della stagione finale!; The Boys 5, lo scontro decisivo è alle porte: il trailer ufficiale e quando esce la stagione finale su Prime Video; The Boys: il trailer Prime Video svela l’inizio della fine della serie cult.

The Boys 5: Ecco il trailer ufficiale italiano della stagione finale!A un mese dal ritorno in tv di The Boys, con la quinta e ultima stagione, ecco il trailer ufficiale italiano. Il mondo sta per essere salvato o distrutto: dipende da chi avrà la meglio alla fine di Th ... comingsoon.it

The Boys – Stagione 5: ecco il trailer della stagione conclusivaPrime Video ha svelato l’epico trailer ufficiale dell’attesissima quinta stagione di The Boys, l’iconica serie di successo mondiale ... cinefilos.it

Finalmente è uscito il trailer della quinta e ultima stagione di The Boys. Chissà se dopo tre stagioni e mezzo i nostri eroi riusciranno a cambiare lo status quo della serie. In ogni caso l'importante è The Boys si chiuda con Homelander vincitore assoluto nonché - facebook.com facebook

The Boys: pubblicato il trailer finale dell’ultima stagione della serie Prime Video x.com