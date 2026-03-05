The Boys 5 svelato il trailer ufficiale dell' ultima stagione

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Boys. Lo scorso dicembre, durante il Comic Con Experience in Brasile, era stato annunciato sia la data di uscita che il teaser della nuova stagione. La serie, basata su un fumetto, si prepara a concludere la sua trama con questa nuova stagione.

Prime Video ha diffuso l'attesissimo trailer ufficiale di The Boys 5. Al Comic Con Experience in Brasile, lo scorso dicembre, erano stati svelati la data di uscita e il teaser trailer della quinta e ultima stagione di The Boys. Poco dopo il debutto su Prime Video di The Boys 4, Eric Kripke, il creatore della super serie tv ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, aveva voluto chiarire una cosa ufficialmente: The Boys 5 ci sarà, e sarà l'ultima stagione. L'annuncio era arrivato con un post su X (o Twitter, per i nostalgici) dello stesso Kripke, che aveva condiviso l'ultima pagina della sceneggiatura dell'ottavo e ultimo episodio di The Boys 4. 🔗 Leggi su Today.it

