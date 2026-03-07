Riforma della giustizia dibattito a Cesena sulla separazione delle carriere con Antonio Di Pietro

Giovedì 12 marzo alle 21 si terrà a Cesena un incontro pubblico nella Sala Sozzi, in piazza Almerici, dedicato alla riforma costituzionale che riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. L'evento è organizzato per discutere di questa modifica nel sistema giudiziario e vedrà la partecipazione di Antonio Di Pietro. La discussione si concentrerà sui punti principali della proposta di riforma.

A Cesena un confronto pubblico promosso da associazioni e comitati favorevoli al “Sì” con ospiti dal mondo della magistratura, dell’avvocatura e del giornalismo La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati sarà al centro di un incontro pubblico in programma giovedì, 12 marzo, alle ore 21 presso la Sala Sozzi, in piazza Almerici a Cesena. L’iniziativa è promossa dalle associazioni Lab-Ora, Il Crocevia e dai comitati “Sì Separa”, “Comitati Civici per un giusto Sì”, “Camere Penali per il Sì”, “Sì Riforma”, “Giustizia Sì”, “Cittadini per il Sì” e “Giovani Avvocati per il Sì”, che presenteranno le ragioni del loro sostegno al referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

