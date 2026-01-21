Rifiuti nel cantiere della società immobiliare | dopo il sequestro scatta anche l' ordinanza di bonifica

Il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha emesso un’ordinanza di bonifica e il sequestro di un'area lungo via Bugnano, sulla SP19, a causa di una grave emergenza ambientale causata dalla presenza di rifiuti nel cantiere della società immobiliare. Questa misura mira a tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica, intervenendo tempestivamente per rimuovere i materiali abbandonati e ripristinare la situazione.

Scatta l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, per fronteggiare una grave emergenza ambientale lungo via Bugnano, sulla Strada Provinciale 19. Il primo cittadino ha disposto la rimozione e lo smaltimento immediato dei rifiuti depositati in modo.

