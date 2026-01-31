I carabinieri di Marcianise hanno scoperto e sequestrato tre aree abbandonate di rifiuti nella zona ASI. Durante un controllo mattutino, hanno identificato i punti dove qualcuno ha scaricato illegalmente rifiuti industriali. Le aree sono state messe sotto sequestro, e ora si cercano i responsabili.

Nuovo intervento contro l’abbandono illecito di rifiuti nella zona industriale di Marcianise. Nella mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi, individuando tre distinte aree utilizzate per sversamenti abusivi. Gli accertamenti hanno riguardato le vie Flak, Agnelli e Ford, dove i militari hanno riscontrato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Complessivamente, il materiale rinvenuto è stato stimato in circa 300 metri cubi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marcianise, rifiuti abbandonati nella zona ASI: sequestrate tre aree dai carabinieri

