Scoperti rifiuti speciali stoccati in un capannone | l' area sequestrata dai forestali

I forestali di Sezze hanno scoperto un capannone pieno di rifiuti speciali. Durante un controllo, hanno sequestrato l’area e avviato le pratiche per approfondire la provenienza e la provenienza di quei materiali. La scoperta apre ora un’indagine per capire se ci siano responsabilità precise.

La scoperta avvenuta a Sezze. Oltre al sequestro è scattata la denuncia per i titolari Rifiuti speciali stoccati all'interno di un capannone. E' quanto scoperto, nel corso di un'attività ispettiva, dal nucleo carabinieri forestali sul territorio di Sezze. Nel capannone c'erano motori contenenti olio, 100 lamierati, decine di parafanghi e paraurti, una cabina di un autocarro, semiassi, una trentina di radiatori e ponti di autovetture. Materiale catalogato come pericoloso e non pericoloso, ma che avrebbe potuto recare danno all'ambiente perché non stoccato a norma di legge.

