Preside Ulpiani | striscione di protesta dopo il derby Ascoli-Samb

Dopo il derby tra Samb e Ascoli, la preside dell’Istituto Ulpiani, Moretti, ha visto aumentare l’attenzione sulla sua persona a causa di dichiarazioni pubbliche relative alla partita. La vicenda ha portato a un intenso confronto tra media e istituzioni, con l’interesse concentrato sulle parole e sui comportamenti della dirigente scolastica. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e ha generato un dibattito pubblico.

La preside dell'Istituto Ulpiani di Ascoli, Moretti, si trova al centro di una tempesta mediatica e istituzionale scatenata da dichiarazioni pubbliche riguardanti il recente derby tra Samb e Ascoli. Lo scontro verbale ha generato uno striscione di protesta davanti alla scuola agraria e ha spinto diverse famiglie a inviare segnalazioni formali all'Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell'Istruzione. La situazione rimane aperta, con la polemica che continua a dividersi le opinioni nella comunità locale. L'evento è esploso nelle ore successive alla partita, quando le parole della dirigente sono state condivise su un gruppo WhatsApp, venendo poi riprese dai media locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Derby in TV: Ascoli vince dopo 100 anni, Samb in crisiIl ritorno del derby tra Sambenedettese e Ascoli si è trasformato in un evento televisivo che ha riunito la città di Ascoli davanti agli schermi,...

Leggi anche: Il turno: c’è Samb-Ascoli. Occhio alla Juve next, e anche al derby

Tutti gli aggiornamenti su Preside Ulpiani.

Argomenti discussi: Il Comune di S. Benedetto assume un dirigente tecnico a tempo indeterminato e pieno.

Veleni post derby: striscione contro la preside (di San Benedetto) per la storia Whatsapp anti AscoliASCOLI - Uno striscione di protesta è comparso questa mattina all'ingresso dell'istituto agrario Ulpiani di Ascoli contro la preside sambenedettese (preside pesciara ... corriereadriatico.it

Clima rovente all’Ulpiani, spunta lo striscione: Preside pesciara via dall’Agraria. Dopo il derby la dirigente scolastica Rosanna Moretti aveva postato un commento ...Reazioni a catena all'istituto Agrario di Ascoli, dove il post contro gli ascolani pubblicato dalla preside Rosanna Moretti, a seguito della ... picenonews24.it