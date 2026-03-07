Maurizio Battista, noto comico romano, si prepara a portare il suo spettacolo al Teatro delle Muse di Ancona. La sua comicità, caratterizzata da umorismo tutto romanesco, promette di divertire il pubblico presente. L’evento si svolgerà in una serata dedicata al divertimento, con Battista che porterà sul palco le sue battute e il suo stile inconfondibile.

La straripante comicità tutta romanesca di Maurizio Battista è pronta a divertire il pubblico del Teatro delle Muse di Ancona. E’ qui che stasera (ore 21) fa tappa "Uno. nessuno. centomila", alias "Maurizio Battista Tour 2025-2026", che finora ha raccolto successi in tutta Italia, a conferma della grande popolarità di cui gode l’artista. "Se è vero che ridere allunga la vita, quale migliore occasione del nuovo spettacolo di Maurizio Battista per raccogliere gioia e leggerezza?", è la domanda posta nella presentazione dello spettacolo. L’unica regola con lui è "vietato trattenersi". Lo show è un irresistibile monologo che tra battute, aneddoti e osservazioni taglienti sulla vita di tutti i giorni, vede l’attore e comico proporsi al pubblico con il suo stile diretto e la consueta ironia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ridete, qui è vietato trattenersi"

Bologna Inter, Italiano: “Orgogliosi di essere qui: vietato fare regali”Riad, 18 dicembre 2025 – Vigilia di Supercoppa per il Bologna: domani a Riad (ore 20), la semifinale contro l’Inter di Chivu, capolista, miglior...

Leggi anche: “Qui è vietato fumare”, e loro lo aggrediscono: guardia giurata in ospedale nel Casertano

Stranger Things Inspired Visual Novel Where ALL Your Choices Matter | PINK NOISE | Episode 1

Approfondimenti e contenuti su Ridete qui è vietato trattenersi.

Discussioni sull' argomento Ridete, qui è vietato trattenersi; Vietato ridere, vietato scegliere: la mia fuga dall’inferno di Kabul - In Terris.

Vietato ridere, vietato scegliere: la mia fuga dall’inferno di KabulWaida Sadeki, rifugiata afghana di 21 anni in Italia. Racconta diritti negati, coraggio e la forza di ricominciare lontano dai talebani per amore di un figlio ... interris.it

Via i libri di poetesse e saggiste: alle donne in Afghanistan ora è vietato anche scrivereLeila, docente universitaria nell’Afghanistan occidentale, ha impiegato due anni a scrivere il suo manuale: verteva sul project management, cioè su come utilizzare in modo efficiente risorse come il ... avvenire.it

Non ridete, ci sarebbe da piangere a leggere ste... - facebook.com facebook