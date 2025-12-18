Bologna Inter Italiano | Orgogliosi di essere qui | vietato fare regali

In una vigilia carica di emozioni, il Bologna si prepara alla sfida di Riad contro l’Inter di Chivu. Una partita che promette spettacolo e passione, con i rossoblù pronti a dare battaglia in una semifinale di grande prestigio. La squadra di Italiano affronta l’avversario più forte del momento, consapevole dell’importanza di questa occasione e determinata a lasciare il segno.

Riad, 18 dicembre 2025 – Vigilia di Supercoppa per il Bologna: domani a Riad (ore 20), la semifinale contro l’Inter di Chivu, capolista, miglior attacco e squadra del momento in Serie A. Un’opportunità per i rossoblù, strameritata, conquistata sul campo con il trionfo di Roma in Coppa Italia. Un prestigio per pochi e una prima volta assoluta, che Italiano e i suoi proveranno ad onorare nel migliore dei modi. "Orgogliosi di essere qui”. “Non siamo felici, di più: siamo orgogliosi di essere qui – dice il mister nella consueta conferenza stampa pre-partita sul posto, in Arabia, dove la squadra è arrivata nella serata di martedì -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

