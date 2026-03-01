Qui è vietato fumare e loro lo aggrediscono | guardia giurata in ospedale nel Casertano
Durante un episodio avvenuto in un fast food di Carinaro nel Casertano, una guardia giurata è stata aggredita da due uomini, un 24enne locale e un 21enne napoletano, dopo avergli ricordato che è vietato fumare nei locali. I due sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. L'incidente si è verificato nel corso di un normale controllo all’interno del ristorante.
L'episodio in un fast food di Carinaro, nel Casertano. Denunciati un 24enne del posto ed un 21enne napoletano. Per la guardia giurata 25 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
