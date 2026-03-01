Qui è vietato fumare e loro lo aggrediscono | guardia giurata in ospedale nel Casertano

Durante un episodio avvenuto in un fast food di Carinaro nel Casertano, una guardia giurata è stata aggredita da due uomini, un 24enne locale e un 21enne napoletano, dopo avergli ricordato che è vietato fumare nei locali. I due sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. L'incidente si è verificato nel corso di un normale controllo all’interno del ristorante.