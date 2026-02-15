Richiamo alimentare Conad focaccine farcite a rischio corpi estranei | i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcune focaccine farcite vendute nei supermercati Conad dopo aver rilevato la presenza di corpi estranei nei lotti interessati. In particolare, alcuni clienti si sono lamentati di aver trovato frammenti di plastica nelle confezioni acquistate negli ultimi giorni. La catena di supermercati ha immediatamente ritirato i prodotti sospetti dagli scaffali e ha avviato un'indagine interna per verificare l'origine del problema.

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo alimentare riguardante alcuni lotti di una serie di prodotti da forno venduti nei supermercati Conad. Il richiamo è avvenuto a seguito della segnalazione dello stesso produttore. Il richiamo alimentare riguarda focaccine farcite con mortadella, salame o altri prodotti. Per ciascun tipo di focaccina il motivo dell'allerta alimentare riguarda la possibile presenza di corpi estranei nell'impasto. Focaccine farcite richiamate per rischio corpi estranei. Chi fosse in possesso del prodotto interessato dal richiamo non deve assolutamente consumarlo. Il prodotto va restituito direttamente al punto vendita presso cui è stato acquistato, ottenendo il rimborso o la sostituzione, secondo le modalità previste dal supermercato.