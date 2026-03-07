Ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti viene arrestato all' aeroporto Catullo di Verona

Un cittadino serbo di 41 anni, ricercato a livello internazionale per traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato all’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca subito dopo il suo arrivo da Tirana. L’uomo, che era sotto sorveglianza, è stato fermato in seguito a controlli di routine e condotto in commissariato. L’arresto è stato effettuato senza incidenti.

Un cittadino serbo di 41 anni, ricercato a livello internazionale per «traffico di sostanze stupefacenti», è stato arrestato dalla polizia di Stato all'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona-Villafranca subito dopo il suo arrivo da Tirana. Lo riferisce una nota della questura scaligera, spiegando che l'operazione è stata condotta dagli agenti dell'Ufficio polizia di frontiera nell'ambito dei controlli di routine sui passeggeri in ingresso nello scalo veronese. Durante le verifiche sui documenti di viaggio, i poliziotti hanno individuato l'uomo e, approfondendo gli accertamenti nelle banche dati internazionali, hanno scoperto che nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto emesso dalle autorità svizzere.