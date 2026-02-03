arrestato in colombia uomo ricercato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti originario di chioggia

Lorenzo Dei Meneghetti, 50enne di Chioggia, è stato arrestato in Colombia. Era ricercato da anni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La polizia colombiana lo ha catturato senza opporre resistenza, portandolo in custodia. Ora deve rispondere delle accuse e affrontare il processo.

Lorenzo Dei Meneghetti, 50enne originario di Chioggia, è stato arrestato in Colombia dopo anni di latitanza. L’uomo, ricercato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, era considerato una figura chiave nel circuito che collega il Sud America all’Europa. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Venezia in collaborazione con le forze dell’ordine colombiane, in un’azione coordinata e mirata che ha portato al suo arresto in un’area remota del paese. Nonostante la sua fuga fosse nota alle autorità italiane, Dei Meneghetti era riuscito a eludere le ricerche fino a pochi giorni fa, quando un drone ha permesso di individuarlo durante un’ispezione aerea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella notte tra giovedì e venerdì, le forze dell’ordine colombiane, con il supporto dell’Interpol, hanno arrestato cinque persone a Medellín.

La polizia colombiana ha arrestato Lorenzo Dei Meneghetti, di Chioggia, ricercato per traffico di droga.

