Rete elettrica e rinnovabili | le leve per la sicurezza e la competitività dell’Italia

Uno studio condotto da Teha-Terna analizza il ruolo dell’infrastruttura di trasmissione in Italia, evidenziando come l’espansione di impianti eolici e fotovoltaici, sostenuta da nuovi investimenti, contribuisca a rafforzare l’indipendenza energetica del paese e a ridurre i costi dell’energia. La ricerca si focalizza sull’importanza delle reti di trasmissione per favorire la crescita delle fonti rinnovabili e migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

La rete di trasmissione elettrica si conferma una delle infrastrutture strategiche per il futuro energetico ed economico dell’Italia. In un contesto caratterizzato dalla crescita delle fonti rinnovabili e dalla necessità di rafforzare sicurezza e autonomia energetica, il sistema elettrico nazionale è chiamato a evolversi per integrare in modo efficiente nuova produzione da solare ed eolico e sistemi di accumulo. È questo il quadro che emerge dallo studio “Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la competitività dell’Italia”, promosso da Teha Group in collaborazione con Terna e presentato a Roma, che analizza l’evoluzione del mix energetico e gli effetti economici degli investimenti nella rete. 🔗 Leggi su Laverita.info

Elettrificazione e gestione digitale dell'energia sono leve di competitività del Made in ItalyPresentata a Roma la raccolta di 35 "best practice" promossa dal Kyoto Club: investimenti ripagati in meno di tre anni e riduzione delle emissioni...

Civitavecchia, Campo dell'Oro: al via i ripristini stradali dopo gli scavi per la rete elettricaCivitavecchia, 14 gennaio 2026 – Sono in corso, in raccordo con l'Amministrazione comunale, le lavorazioni di asfaltatura e di ripristino definitivo...

