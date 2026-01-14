Civitavecchia Campo dell’Oro | al via i ripristini stradali dopo gli scavi per la rete elettrica

A Civitavecchia, nel quartiere Campo dell’Oro, sono in corso interventi di asfaltatura e ripristino stradale, conclusi gli scavi per l’installazione di nuovi elettrodotti. Le lavorazioni, realizzate da E-Distribuzione in collaborazione con l’amministrazione comunale, mirano a ripristinare la viabilità e garantire il miglioramento della rete elettrica cittadina. Gli interventi sono parte di un più ampio progetto di aggiornamento infrastrutturale volto a migliorare la qualità dei servizi nel quartiere.

