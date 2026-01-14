Civitavecchia Campo dell’Oro | al via i ripristini stradali dopo gli scavi per la rete elettrica
A Civitavecchia, nel quartiere Campo dell’Oro, sono in corso interventi di asfaltatura e ripristino stradale, conclusi gli scavi per l’installazione di nuovi elettrodotti. Le lavorazioni, realizzate da E-Distribuzione in collaborazione con l’amministrazione comunale, mirano a ripristinare la viabilità e garantire il miglioramento della rete elettrica cittadina. Gli interventi sono parte di un più ampio progetto di aggiornamento infrastrutturale volto a migliorare la qualità dei servizi nel quartiere.
Civitavecchia, 14 gennaio 2026 – Sono in corso, in raccordo con l’Amministrazione comunale, le lavorazioni di asfaltatura e di ripristino definitivo della pavimentazione stradale eseguite dalla società E-Distribuzione, a conclusione degli scavi necessari alla posa di nuovi elettrodotti e all’implementazione della rete elettrica cittadina. Le strade interessate. Le lavorazioni, della durata presunta di circa tre giorni, riguardano le seguenti strade: via Guastatori del Genio, via Monti, via Alcide De Gasperi, via B. Buozzi, piazzale Di Vittorio (oltre alle ulteriori aree interessate dai precedenti scavi e ripristini in corso nel quadrante). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
