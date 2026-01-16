Leon Kennedy e il mistero di Elpis | Capcom svela Resident Evil 9

Capcom ha annunciato il prossimo capitolo della serie Resident Evil, intitolato Resident Evil Requiem, in uscita il 27 febbraio 2026. L’evento introduce nuove dinamiche narrative e tecnologie innovative, segnando un passo importante nello sviluppo del franchise. Tra i protagonisti spiccano Leon Kennedy e il mistero di Elpis, elementi che promettono di offrire un’esperienza coinvolgente e ben articolata per i fan e i nuovi giocatori.

(Adnkronos) – Il debutto di Resident Evil Requiem, fissato per il 27 febbraio 2026, segna un momento di profonda evoluzione per il franchise di Capcom, puntando su una struttura narrativa duale e un'integrazione tecnologica all'avanguardia. Nel corso di uno showcase di circa dieci minuti, l'azienda ha mostrato le caratteristiche e la storia del gioco. La . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale Leggi anche: Resident Evil Requiem rispolvera il mito di Leon Kennedy Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Leon Kennedy e il mistero di Elpis: Capcom svela Resident Evil 9 - La nuova produzione horror introduce meccaniche di gioco ibride, zombie dai comportamenti peculiari e una serie di partnership che spaziano dall'automobilismo di lusso all'alta orologeria ... adnkronos.com

Le statue in scala 1/6 di Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy (vendute singolarmente) arriveranno nell'Autunno del 2026!. Ulteriori dettagli saranno forniti più avanti nel corso dell'anno. #ResidentEvil #ResidentEvilRequiem #ResidentEvil9 #CAPCOM RESIDE - facebook.com facebook

Il Resident Evil Showcase rivela il gameplay di Leon Kennedy x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.