Leon S Kennedy | non solo un personaggio videoludico ma il volto di Resident Evil
Leon S. Kennedy, nato nel 1998, è diventato uno dei personaggi più iconici di Resident Evil. Arrivato a Raccoon City come giovane poliziotto in divisa blu, incarna l’idealismo e il senso di giustizia. La sua figura, inizialmente semplice, si è evoluta nel tempo, rendendolo non solo un protagonista videoludico, ma anche un volto riconoscibile nel panorama dei videogiochi e della cultura pop.
È il 1998. Leon S. Kennedy arriva a Raccoon City con la sua divisa blu della R.P.D. immacolata. Un semplice poliziotto che rappresenta accuratamente l’idealismo e la giustizia. È il 2005. Sono trascorsi sei anni, Leon diventa un Agente Speciale del Governo degli Stati Uniti. I lineamenti infantili e lo sguardo ingenuo vengono sostituiti da cinismo e solitudine. Non è più un ragazzo inesperto, ma possente e abilissimo nei combattimenti. È il 2012. Il nostro eroe malinconico è diventato un Agente d’élite del DSO. Sul viso la tipica stanchezza del veterano. Comprende che, nonostante i tentativi, il mondo è ancora sull’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
