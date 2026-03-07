Repubblica dubbi sulla gestione Antonio Conte di due giocatori

Repubblica riporta che in occasione della partita contro il Torino, Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne sono rientrati in campo nel secondo tempo dopo aver superato infortuni di lunga durata. La presenza di entrambi i giocatori ha attirato l’attenzione, mentre si sollevano dubbi sulla gestione di Antonio Conte riguardo alla loro condizione e utilizzo. La partita ha visto anche una vittoria importante per la squadra.

Non solo la vittoria contro il Torino, l’altra ottima notizia di ieri sera è stata anche il rientro di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne che sono subentrati nel secondo tempo dopo i lunghi infortuni che li avevano tenuti lontani dall’azione. Ne ha parlato stamattina ma Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica, sottolineando però che le loro prestazioni non hanno ancora raggiunto il livello delle aspettative. I rientri di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, seguiti nel finale anche da Romelu Lukaku, hanno regalato emozioni ai tifosi ma non hanno inciso quanto si sperava sul piano del rendimento. Corbo sottolinea come i tre abbiano mostrato soprattutto esperienza e qualità tecnica, caratteristiche che li rendono interpreti raffinati del gioco. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli e i dubbi di Antonio Conte: un nuovo acquisto non ha stupito il mister partenopeoL’avventura di Sam Beukema con la maglia del Napoli non è iniziata nel modo che molti si aspettavano.

Reggia di Carditello, dubbi sulla gestione. Interrogazione del M5s al Ministero: "Più trasparenza"Deputato pentastellato sollecita il ministro della Cultura Alessandro Giuli a verificare la gestione della Fondazione: "Sezione amministrazione...

Approfondimenti e contenuti su Antonio Conte di.

Temi più discussi: Futuro Conte, Repubblica: rapporto con ADL è cambiato! Ora dipende da 5 fattori; Corbo attacca Conte: Alternare Meret e Milinkovic-Savic, sta peggiorando entrambi!; Attenzione alla gestione di Milinkovic e Meret, alternarli li sta peggiorando (Corbo); La Champions passa per il Maradona: l'elemento che può favorire il Napoli.

Repubblica, dubbi sulla gestione Antonio Conte di due giocatoriNon solo la vittoria contro il Torino, l’altra ottima notizia di ieri sera è stata anche il rientro di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne che sono ... dailynews24.it

La Repubblica – Napoli, la permanenza di Conte dipende da questo fattoreL'edizione odierna della Repubblica riporta delle novità in merito al futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il giornale fa infatti sapere che un requisito fondamentale per la permanenza d ... mondonapoli.it

Conte: “Sugli infortuni servirà uno studio medico” In conferenza stampa, Antonio Conte è tornato sul tema che ha segnato gran parte della stagione del Napoli: la lunga serie di infortuni che ha colpito la rosa azzurra. Il tecnico ha spiegato anche il motivo dell’u - facebook.com facebook

Antonio Conte esalta la mentalità della sua squadra Ai microfoni di Dazn, il tecnico degli azzurri sottolinea come non sia scontato essere in alta classifica vista la situazione di quest'anno #AntonioConte #SSCNapoli #NapoliTorino #SpazioNapoli x.com