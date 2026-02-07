Napoli e i dubbi di Antonio Conte | un nuovo acquisto non ha stupito il mister partenopeo

Antonio Conte non nasconde i dubbi sulla nuova acquisizione del Napoli. Il mister partenopeo non è rimasto impressionato dall’esordio di Sam Beukema, che non ha convinto come sperava. La squadra lavora per migliorare, ma i primi segnali non sono stati incoraggianti.

L’avventura di Sam Beukema con la maglia del Napoli non è iniziata nel modo che molti si aspettavano. Arrivato tra grandi aspettative dopo un investimento importante, il difensore olandese ha faticato a trovare continuità. Nelle ultime settimane il suo minutaggio si è ridotto sensibilmente, alimentando dubbi e discussioni. Una situazione che sorprende soprattutto considerando il contesto e le ambizioni del club. Il tecnico Antonio Conte sembra aver ridimensionato il ruolo di Beukema nelle rotazioni difensive. Le scelte recenti lo hanno visto spesso partire dalla panchina, segnale che qualcosa non sta funzionando.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Conte

Antonio Conte fa sapere di non avere garanzie da parte di Sam Beukema.

A Napoli, i trasferimenti e le trattative si svolgono spesso lontano dagli occhi del pubblico, ma sono fondamentali per il successo della squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: Fiorentina verso Napoli: recuperi importanti e dubbi in attacco; Tutti i dubbi di Tino Santangelo sul pm nel giusto processo; Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio; Ylenia, i pm non hanno dubbi È stato omicidio volontario. Verifiche sul cane di famiglia.

Napoli: i dubbi sul futuro di ConteAntonio Conte parla come un allenatore destinato a restare sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione e, in ... ilnapolionline.com

Bergonzi: «C’è qualcosa di sospetto». I dubbi arbitrali su Juventus-NapoliDurante l’analisi di Juventus-Napoli a La Domenica Sportiva, l’ex arbitro e moviolista Rai Mauro Bergonzi ha sollevato più di una perplessità sulla direzione di gara di Mariani. «C’è qualcosa di ... napolipiu.com

Rrahmani è pronto a tornare dal 1', prendendo il posto proprio di capitan Di Lorenzo: Antonio Conte si affaccia alla sfida contro il Genoa con una notizia finalmente positiva dall'infermeria Per il resto, confermati i titolari dell'ultima sfida contro la Fiorentina, co facebook