Renzi | Meloni taglia la Carta del docente ma aumenta gli stipendi dei dirigenti romani

Il leader di un partito politico ha criticato la premier per aver modificato la Carta del docente, il bonus annuale destinato alla formazione degli insegnanti. Contestualmente, è stato annunciato un aumento degli stipendi per i dirigenti romani. La questione riguarda le differenze tra le scelte fatte dal governo e le risposte alle esigenze del settore scolastico. La discussione si concentra sulle decisioni prese in ambito di formazione e retribuzioni.