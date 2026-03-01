Preisidio di Remigrazione a Prato Pd mobilitato | Offesa alla città prefettura non autorizzi

A Prato, il Partito Democratico ha chiesto alla prefettura di non autorizzare il sit-in previsto per il 7 marzo organizzato da “Remigrazione e Riconquista”. L’evento è stato annunciato a quasi sette anni da una manifestazione simile promossa dall’estrema destra di Forza Nuova. La polemica si è accesa tra chi considera l’iniziativa un’offesa alla città e chi chiede di bloccarla.

Continuano le polemiche in vista dell'evento organizzato per il 7 marzo prossimo a Prato da “Remigrazione e Riconquista”, a quasi sette anni da un evento simile che fu organizzato dall'estrema destra di Forza Nuova. Nei giorni scorsi i Sudd Cobas hanno annunciato una contromanifestazione ma anche il Partito Democratico si mobilita. “L'estrema destra ci riprova. Stavolta si chiama “Remigrazione”, ma la sostanza non cambia: odio razziale, paura, esclusione”, attacca il deputato e nuovo coordinatore della sezione pratese dem Christian Di Sanzo. “Il 7 marzo 1944 i lavoratori di Prato incrociarono le braccia contro il nazifascismo, in uno degli scioperi più importanti della Resistenza italiana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Remigrazione in marcia a Prato, scoppia la polemica. Biffoni: “Offesa alla nostra storia e ai valori della Toscana”A Prato 7 marzo tappa toscana mobilitazione nazionale di 'Remigrazione e riconquista', presidente Luca Marsella, portavoce CasaPound. Vandalismi a Villa Dante dopo l’accensione, Basile: “Un’offesa alla città”A pochi giorni dall’accensione degli allestimenti natalizi di Villa Dante, Messina deve fare i conti con un episodio che ha suscitato indignazione e... Contenuti e approfondimenti su Preisidio di Temi più discussi: Remigrazione, tutti con(tro) tutti; Remigrazione, presidio contro raccolta firme a Firenze; BOLZANO: MOBILITAZIONE CONTRO I FASCISTI DELLA REMIGRAZIONE; Firenze Antifascista, oltre cento in corteo contro la legge sulla remigrazione. E a pochi passi Casa Pound. Preisidio di Remigrazione a Prato, Pd mobilitato: Offesa alla città, prefettura non autorizziIl 7 marzo 1944 i lavoratori di Prato incrociarono le braccia contro il nazifascismo, in uno degli scioperi più importanti della Resistenza italiana. Scegliere quella data per portare in città ... firenzetoday.it Remigrazione, tutti con(tro) tuttiBotta e risposta SVP-Fratelli d'Italia sulla parola d'ordine dell’estrema destra – mentre tra gli Schützen c'è chi manifesta vicinanza a CasaPound in vista del corteo.Botta e risposta SVP-Fratelli d'I ... salto.bz Presidio di polizia al Giovanni Paolo II di Ragusa: ora, tutelare anche le guardie mediche - facebook.com facebook