Cortei negati un altro pomeriggio di tensione in città

Un altro pomeriggio di tensione si è svolto in città, con manifestazioni e contro manifestazioni che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine. Non si sono registrati disordini, ma il centro è stato presidiato fin dal mattino, con un’ampia presenza di forze di sicurezza e l’uso di un elicottero della Polizia.

Un nuovo pomeriggio di manifestazioni e contro manifestazioni in città, senza disordini e tensioni, ma con un grande dispiegamento di forze dell’ordine, che, sin da ieri mattina, hanno presidiato il centro città, anche con l’elicottero della Polizia. Due i fronti: al parco Torello, alle spalle della stazione, la manifestazione di diverse realtà dell’estrema destra riunite nel Comitato Remigrazione; in piazza della Loggia e largo Formentone, invece, due presidi rispettivamente degli antagonisti (intitolata Brescia schifa i fascisti) e della rete “ Io accolgo “, che ha ribadito come Brescia sia solidale, aperta, antirazzista e libera. Ilgiorno.it Cortei negati, un altro pomeriggio di tensione in città - Un nuovo pomeriggio di manifestazioni e contro manifestazioni in città, senza disordini e tensioni, ma con un grande ... ilgiorno.it

2 giornate di cortei a Milano Ci vediamo venerdì 12 Dicembre 18:00 Da Piazza 24 Maggio Ci vediamo sabato 13 Dicembre 14:00 Da Sesto FS #milanoèpalestinese - facebook.com facebook

