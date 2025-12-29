In risposta all’emergenza abitativa a Pavia, il vescovo Corrado Sanguineti invita a unire gli sforzi di tutta la comunità. La carenza di alloggi accessibili colpisce molte famiglie e individui con fragilità diverse, spesso legate a condizioni economiche precarie. È fondamentale una collaborazione concertata per affrontare questa sfida e trovare soluzioni sostenibili per chi si trova senza un tetto.

Pavia, 29 dicembre 2025 – “Una delle emergenze di Pavia è quella abitativa, troppe persone con storie diverse, spesso segnate da molteplici fragilità non solo economiche, non hanno un tetto e tante famiglie faticano a trovare una casa accessibile in affitto avendo lavori precari o sottopagati. Come Chiesa e città dobbiamo fare tutto il possibile per rispondere a questo bisogno”. Nel chiudere l’anno giubilare, il vescovo Corrado Sanguineti, ha voluto sferzare il mondo politico e invitare ogni cittadino a dare il proprio contributo. “Come opera-simbolo dell’Anno Santo – ha sottolineato il vescovo -, vogliamo dare una nuova sistemazione al dormitorio della Caritas diocesana, aumentando i posti per accogliere i senza tetto e offrendo loro condizioni migliori e più dignitose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza casa a Pavia, il vescovo Corrado Sanguineti chiede la collaborazione di tutti

