Il Vile, album dei Marlene Kuntz pubblicato nel 1996, torna in vendita con undici nuove illustrazioni di Alessandro Baronciani. La ristampa include le tracce originali e le nuove tavole, offrendo ai fan un’edizione arricchita. La presenza delle illustrazioni si combina con il ritorno del disco, che rimane un punto di riferimento nella scena musicale italiana degli anni Novanta.

Davanti al ritorno de Il Vile dei Marlene Kuntz, parafrasando Raf, viene da pensare “Cosa resterà di quegli anni Novanta”? Il decennio ci ha dato più di un motivo per temere di non uscire vivi, ma alcuni dei “suoi” dischi, come questo, sono sopravvissuti parlandoci ancora, con un’urgenza bruciante e obliqua, in un tempo, il nostro, persino più disincantato, inquieto, tetro. I Marlene Kuntz ripubblicano, a trent’anni dall’uscita, Il Vile. Il loro secondo, epocale lavoro, «esiziale, secco e disumano». Una pietra miliare del rock alternativo e tout-court italiano. La ristampa ha le fattezze di una serie di vinili in edizione limitata, numerati e firmati da Alessandro Baronciani che ha realizzato un bookletfumetto con 11 tavole, tre cartoline con vignetta e le grafiche. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Vile dei Marlene Kuntz, un’epifania incandescente targata 1996, ritorna, arricchito di 11 tavole di Alessandro Baronciani

Musica: i Marlene Kuntz suonano il Vile anche in UmbriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Marlene Kuntz, ristampa del vinile e tour per i 30 anni dell’album “Il Vile”CUNEO - In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di...

Una selezione di notizie su Marlene Kuntz.

Temi più discussi: Marlene Kuntz: Carta, musica e coscienza. Vi raccontiamo il nostro Vile; Come stavamo ieri. Intervista ai Marlene Kuntz; Musica: i Marlene Kuntz suonano il Vile anche in Umbria; Marlene Kuntz al Chroma Festival 2026: Il Vile torna dal vivo a trent’anni dall’uscita.

Marlene Kuntz ristampa l’album simbolo di una generazione Il VileIn occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de Il Vile, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, esce oggi, 6 marzo ... radiowebitalia.it

Marlene Kuntz al Chroma Festival 2026: «Il Vile» torna dal vivo a trent’anni dall’uscitaIl 12 giugno al Chroma festival di Bastia umbra, la band piemontese celebra il disco entrato nella storia del rock italiano ... umbria24.it

Marlene Kuntz al Chroma Festival: il rock esplode in Umbria. https://is.gd/t31arj - facebook.com facebook