Referendum Sangiuliano contro Elio Germano | il post

Il ministro Sangiuliano ha pubblicato un post in cui si schiera contro Elio Germano in merito al referendum. La sua presa di posizione ha suscitato una reazione furiosa da parte del Movimento 5 Stelle, che ha reagito duramente alle sue dichiarazioni. La disputa si è sviluppata pubblicamente sui social, con scambi di commenti e accuse tra le parti coinvolte.

Il post di Sangiuliano sul referendum contro Elio Germano ha scatenato la rabbia del M5s: "È imbarazzante, patetico: un ex ministro della Cultura ridotto a sputare veleno sui social su chi fa il suo lavoro con talento" Il M5s non ha apprezzato l'interferenza da parte dell'ex ministro che "ha perso tempo a commentare la scelta politica di un attore". Insomma, manca poco alle votazioni del 22 e 23 marzo, ma il dibattito si accende sempre di più, inserendosi anche figure che non appartengono al mondo politico. "La differenza è semplice: chi vota No lo fa perché glielo dice un attore, noi votiamo Sì perché magistrati e giuristi sostengono l'importanza di questa riforma.