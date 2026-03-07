Referendum Sangiuliano contro Elio Germano | Ascoltiamo gli esperti non gli attori

Il ministro dell’Informazione ha commentato la campagna referendaria, sottolineando che chi vota no si lascia influenzare dagli attori, mentre chi vota sì si basa sulle opinioni di magistrati e giuristi. La sua affermazione si riferisce alle differenze tra le motivazioni dei sostenitori e degli oppositori della riforma, evidenziando il ruolo delle fonti di informazione nel dibattito.

«La differenza è semplice: chi vota no lo fa perché glielo dice un attore, noi votiamo sì perché magistrati e giuristi sostengono l’importanza di questa riforma. Ascoltiamo gli esperti, votiamo convintamente sì al referendum sulla giustizia». Queste le parole dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in un post su Instagram in cui attacca l’attore Elio Germano, che recentemente si è schierato pubblicamente contro la riforma della giustizia, il cui referendum è previsto per il 22 e 23 marzo. Sangiuliano contro il David di Donatello «attore, ha interpretato er pasticca in un Medico in famiglia». Sangiuliano mostra due foto una è quella del giurista Pietro Perlingeri, che è per il sì e per l’ex ministro «i suoi manuali sul diritto civile hanno formato migliaia di studenti di giurisprudenza». 🔗 Leggi su Open.online

