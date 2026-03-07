Referendum i procuratori Curcio Tescaroli e Nitti | La politica non vuole che tornino le indagini di 30 anni fa

I procuratori Curcio, Tescaroli e Nitti hanno dichiarato che la politica non desidera riprendere le indagini di 30 anni fa, sottolineando come il referendum sia stato promosso come un mezzo per facilitare nuove riforme che limitano il potere del sistema giudiziario. Dopo tre decenni di tensioni, si è arrivati a questa consultazione referendaria.

“Dopo trent’anni di tensioni siamo arrivati a questo referendum, che rappresenta per chi lo propone un lasciapassare per fare ulteriori riforme che ridimensionano il potere giudiziario. Ricordiamoci come sia cambiata l’attenzione, dopo Tangentopoli, del potere giudiziario da parte della politica; c’è stata una regia che si è perfezionata negli anni, che ha creato una macchina anche propagandistica contro i magistrati. È evidente che ci si è attrezzati affinché non possa più succedere quello che è successo trent’anni fa”, queste le parole del procuratore di Catania, Francesco Curcio, ospite del Forum del Fatto Quotidiano “Perché No – speciale referendum”, insieme a Luca Tescaroli, capo della Procura di Prato, e Renato Nitti, al vertice dell’ ufficio di Trani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

