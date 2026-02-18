Un mozzicone riapre le indagini su un omicidio di 30 anni fa | il caso di Giovanni Caruso ucciso in un casolare

Un mozzicone di sigaretta ritrovato in un casolare riaccende le indagini sull’omicidio di Giovanni Caruso, avvenuto 30 anni fa. La scoperta, fatta durante alcuni lavori di ristrutturazione, ha portato gli investigatori a riesaminare il caso, che aveva già perso slancio con il passare del tempo. Giovanni Caruso, allora 39enne, fu ucciso nel 1996 con diversi colpi di fucile calibro 12, esplosi alle sue spalle in quella stessa abitazione isolata.