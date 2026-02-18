Un mozzicone riapre le indagini su un omicidio di 30 anni fa | il caso di Giovanni Caruso ucciso in un casolare
Un mozzicone di sigaretta ritrovato in un casolare riaccende le indagini sull’omicidio di Giovanni Caruso, avvenuto 30 anni fa. La scoperta, fatta durante alcuni lavori di ristrutturazione, ha portato gli investigatori a riesaminare il caso, che aveva già perso slancio con il passare del tempo. Giovanni Caruso, allora 39enne, fu ucciso nel 1996 con diversi colpi di fucile calibro 12, esplosi alle sue spalle in quella stessa abitazione isolata.
Nel 1996 Giovanni Caruso, all'epoca 39enne, venne raggiunto da diversi colpi di fucile calibro 12 sparati alle spalle. Ora il cold case viene riaperto grazie a un'analisi scientifica.
Un mozzicone riapre le indagini su omicidio in Calabria
L'uomo, trentanovenne, era stato raggiunto da vari colpi di fucile calibro 12 mentre s'accingeva ad accendersi una sigaretta
Cittanova, un mozzicone riapre le indagini sull'omicidio Caruso
A trent'anni dall'esecuzione nel casolare nei pressi del cimitero, un'analisi scientifica riapre il caso. Le ricerche di Giovanni Caruso si erano interrotte nella notte dell'11 ottobre 1996
