Giovedì ad Arezzo importante iniziativa di Noi Moderati con l’onorevole Ilaria Cavo

Giovedì 22 gennaio ad Arezzo, alle ore 18, presso la Casa dell’Energia in Via Leone Leoni, si terrà l’evento di Noi Moderati con la presentazione dei responsabili dei tavoli tematici locali. L’incontro vedrà la partecipazione dell’onorevole Ilaria Cavo e rappresenta un’opportunità per approfondire le attività e le iniziative del movimento nella città e nel territorio.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Giovedì 22 gennaio, alle ore 18, presso la Casa dell'Energia di Arezzo, in Via Leone Leoni, si terrà un importante appuntamento promosso da Noi Moderati Arezzo: la presentazione ufficiale dei responsabili dei tavoli tematici locali, alla presenza dell'on. Ilaria Cavo, Presidente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati. «La visita dell'on. Cavo ad Arezzo – dichiara Marco Casucci, Commissario Provinciale di Noi Moderati – è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un riconoscimento tangibile al lavoro svolto sul territorio. Stiamo costruendo una squadra solida, competente e radicata, capace di interpretare le esigenze della società civile e di tradurle in proposte programmatiche concrete».

