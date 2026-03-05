Referendum sulla riforma della giustizia | il no avanti nei sondaggi Ipsos il sì può vincere solo con affluenza alta

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i sondaggi Ipsos mostrano un vantaggio del no, mentre il sì potrebbe vincere solo con un'alta affluenza. La consultazione popolare è prevista tra poche settimane e le intenzioni di voto sono ancora molto frammentate. Le categorie coinvolte e i cittadini sono chiamati a esprimersi in modo decisivo su questa materia.

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati dei sondaggi delineano uno scenario incerto ma con una tendenza chiara. Secondo l'ultima rilevazione Ipsos, illustrata da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, il no risulta al momento in vantaggio nelle intenzioni di voto. La partita, tuttavia, resta aperta e potrebbe cambiare in modo decisivo se l'affluenza dovesse crescere nelle ultime settimane. Il nodo principale riguarda proprio la partecipazione alle urne. Oggi soltanto il 37% degli elettori si dichiara sicuro di andare a votare, un dato che segna un aumento di appena un punto percentuale rispetto alla rilevazione precedente.