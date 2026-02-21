Referendum Giustizia gli ultimi sondaggi | risultato legato all’affluenza

Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, mostrano un risultato che dipende molto dall’affluenza alle urne. La polemica tra schieramenti non si ferma, nonostante l’appello del presidente Sergio Mattarella a mantenere il confronto civile. I cittadini sono chiamati a esprimersi su questioni di grande rilevanza, mentre i gruppi politici intensificano le loro campagne. La scelta finale dipenderà anche dalla partecipazione alle votazioni.

Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si avvicina e, nonostante il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i toni continuano ad essere accesi da parte di entrambi gli schieramenti. Da destra la riforma viene presentata come l’ultima occasione per limitare lo strapotere delle correnti e per liberare i magistrati più bravi dal giogo di nepotismo, cooptazione e clientelismo; da sinistra si urla all’attentato alla Costituzione e all’assoggettamento del potere giudiziario all’esecutivo. Referendum Giustizia 2026, la spiegazione in breve. Oggi il SÌ è leggermente favorito, ma la partita è aperta: i margini sono nell’ordine di pochi punti percentuali e il risultato è altamente sensibile ad affluenza, indecisi e mobilitazione finale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggiSecondo gli ultimi sondaggi, il Sì al referendum sulla giustizia del 2026 si attesta al 55%, mentre il No raggiunge il 45%.

Referendum giustizia 2026, Sì in calo nei sondaggi: sale l’affluenzaIl referendum sulla giustizia del 2026 ha registrato un aumento dell’affluenza alle urne, che ora si attesta al 42%.

Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.