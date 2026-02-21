Referendum Giustizia gli ultimi sondaggi | risultato legato all’affluenza
Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla Giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, mostrano un risultato che dipende molto dall’affluenza alle urne. La polemica tra schieramenti non si ferma, nonostante l’appello del presidente Sergio Mattarella a mantenere il confronto civile. I cittadini sono chiamati a esprimersi su questioni di grande rilevanza, mentre i gruppi politici intensificano le loro campagne. La scelta finale dipenderà anche dalla partecipazione alle votazioni.
Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si avvicina e, nonostante il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i toni continuano ad essere accesi da parte di entrambi gli schieramenti. Da destra la riforma viene presentata come l’ultima occasione per limitare lo strapotere delle correnti e per liberare i magistrati più bravi dal giogo di nepotismo, cooptazione e clientelismo; da sinistra si urla all’attentato alla Costituzione e all’assoggettamento del potere giudiziario all’esecutivo. Referendum Giustizia 2026, la spiegazione in breve. Oggi il SÌ è leggermente favorito, ma la partita è aperta: i margini sono nell’ordine di pochi punti percentuali e il risultato è altamente sensibile ad affluenza, indecisi e mobilitazione finale.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggiSecondo gli ultimi sondaggi, il Sì al referendum sulla giustizia del 2026 si attesta al 55%, mentre il No raggiunge il 45%.
Referendum giustizia 2026, Sì in calo nei sondaggi: sale l’affluenzaIl referendum sulla giustizia del 2026 ha registrato un aumento dell’affluenza alle urne, che ora si attesta al 42%.
Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026
Argomenti discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Referendum sulla giustizia e salute. Perchè votare NO; Il sondaggio di Pagnoncelli | Referendum sulla Giustizia, il risultato oggi è in bilico e l'affluenza sarà decisiva. Con la partecipazione al 46% favorito il Sì.
Referendum Giustizia: il punto sul Si e il No a Febbraio 2026Referendum giustizia, un'analisi ai sondaggi sul finire di febbraio, dove sono il si ed il no, si vota il 22-23 marzo prossimi. notizie.it
Referendum Giustizia, cosa dicono gli ultimi sondaggi e cosa teme la maggioranza di GovernoAl momento, secondo Swg, sia il Sì che il No si attestano sul 38 per cento dei consensi. La scorsa settimana, sempre secondo Swg, il No era al 37. La crescita del No di un punto è arrivata proprio ... blitzquotidiano.it
Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No: a Barletta un incontro promosso dall’Ordine dei Medici BAT #barletta #attualità #referendum #riforma #giustizia #omceo - facebook.com facebook
Referendum giustizia: con l’obiettivo di spiegare al meglio i contenuti del referendum e di illustrare le posizioni di contrari e favorevoli, Il Tirreno ha organizzato un forum dal titolo “L’ora delle scelte”. Qui il link per la diretta x.com