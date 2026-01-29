Referendum Giustizia nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto | il Sì nuovamente in vantaggio
A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza. Solo la metà degli elettori sembra intenzionata a recarsi alle urne, anche se il Sì rimane in leggero vantaggio. La situazione preoccupa chi aspetta il risultato, mentre i sostenitori del sì cercano di rafforzare le loro posizioni.
A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio dell'Istituto Noto mostra un'affluenza ancora sotto la metà degli elettori, ma un orientamento complessivamente favorevole ai principali quesiti. Separazione delle carriere, nuovi Csm e Alta Corte disciplinare raccolgono il consenso della maggioranza, con un'ampia area di indecisi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Referendum Giustizia
Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggi
Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.
Fronte del Sì in vantaggio per il Referendum sulla Giustizia 2026: cosa dicono i nuovi sondaggi
I nuovi sondaggi sul referendum sulla giustizia 2026 indicano un leggero vantaggio del fronte del Sì.
REFERENDUM GIUSTIZIA - I SONDAGGI SONO UNANIMI: IL SI’ È IN NETTO VANTAGGIO #referendumgiustizia
Ultime notizie su Referendum Giustizia
Argomenti discussi: Svolta sul referendum, il no risale nei sondaggi: è testa a testa con il sì; La settimana politica: dal referendum alla Margherita 4.0; Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un pareggio tecnico. Il distacco ridotto a soli 0,2 punti; Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia.
Referendum sulla giustizia, per la prima volta i No raggiungono i Sì nei sondaggi: cosa emerge dai datiL'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixe mostra un avvicinamento tra il fronte del No e quello del Sì al referendum sulla Giustizia: le due posizioni sono ... fanpage.it
Referendum sulla riforma della giustizia: la fotografia del voto secondo il sondaggio IxèReferendum sulla riforma della giustizia: ecco cosa succederà secondo i risultati del recente sondaggio dell’istituto di statistica Ixè. notizie.it
REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DICE IL SÌ: La riforma mette fine alle degenerazioni delle correnti. Il sorteggio dei togati del CSM è l’unica garanzia contro le degenerazioni delle «correnti». RISPONDE IL NO: Purtroppo non ci sono g - facebook.com facebook
#ottoemezzo Referendum Giustizia, Bersani: "Ma avuto dubbi sulla rimonta" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.