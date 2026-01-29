Referendum Giustizia nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto | il Sì nuovamente in vantaggio

29 gen 2026

A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza. Solo la metà degli elettori sembra intenzionata a recarsi alle urne, anche se il Sì rimane in leggero vantaggio. La situazione preoccupa chi aspetta il risultato, mentre i sostenitori del sì cercano di rafforzare le loro posizioni.

A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio dell'Istituto Noto mostra un'affluenza ancora sotto la metà degli elettori, ma un orientamento complessivamente favorevole ai principali quesiti. Separazione delle carriere, nuovi Csm e Alta Corte disciplinare raccolgono il consenso della maggioranza, con un'ampia area di indecisi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

