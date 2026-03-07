Referendum Bignami asfalta Boccia in diretta e il dem resta per 10 volte senza parole

Durante una diretta televisiva, un commentatore ha criticato aspramente un esponente della sinistra, che si è trovato senza parole per dieci volte consecutive. La discussione riguardava il referendum sulla giustizia e le strategie messe in campo dai diversi schieramenti politici. L’intervento ha attirato l’attenzione per la sua intensità e per la reazione del politico coinvolto.

La strategia della sinistra in vista del referendum sulla giustizia è piuttosto chiara: buttarla in caciare. Le argomentazioni sono raffazzonate, la priorità è cristallina: votare contro il governo e contro Giorgia Meloni. I dibattiti televisivi sul tema non lasciano grandi margini di interpretazione, basti pensare al duello a "Porta a porta" tra Galeazzo Bignami e Francesco Boccia. La linea del Pd è sempre la stessa. "Non ci può essere un potere dello Stato che ha poteri illimitati. Quale? L'esecutivo, mi pare fin troppo evidente", il j'accuse di Boccia. Ma il capo dei senatori dem non è andato molto oltre. E quando il pressing di Bignami s'è alzato, si è trincerato nel silenzio.