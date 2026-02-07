Referendum | Braga ' da Bignami parole inqualificabili Meloni prenda distanze'

La deputata Braga attacca duramente Galeazzo Bignami dopo le sue dichiarazioni considerate inaccettabili. Braga chiede a Meloni di prendere subito le distanze e condannare pubblicamente le parole del collega. La polemica si accende nel pieno della campagna referendaria.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Le parole pronunciate da Galeazzo Bignami sono semplicemente inqualificabili. Il capogruppo di Fratelli d'Italia tradisce lo spirito con cui la maggioranza si appresta a portare la riforma al voto degli italiani, alimentando un clima di delegittimazione e scontro istituzionale. Assistiamo all'ennesima, continua messa in discussione dell'azione della magistratura e a un reiterato tentativo di politicizzare ogni sede autonoma e indipendente, arrivando persino a colpire un'istituzione di garanzia come la Corte di Cassazione. Rimandiamo al mittente le dichiarazioni di Bignami, che dovrebbe scusarsi pubblicamente per quanto affermato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

