Referendum | Parrini ' parole Bignami confermano manovra di stampo orbaniano'

Il tribunale della Corte di Cassazione ha confermato che il nuovo quesito referendario, proposto dal comitato dei giuristi e supportato da oltre 546 mila firme, è più chiaro e completo rispetto a quello precedente. La decisione è arrivata ieri, dopo un’analisi indipendente dei 13 magistrati dell’ufficio centrale, che hanno scelto di seguire questa strada senza influenze esterne. Ora si aspetta il via libera definitivo per la raccolta delle firme e la campagna elettorale entra nel vivo.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L'ufficio centrale per il Referendum, costituito presso la Corte di Cassazione e composto da 13 magistrati indipendenti, ieri ha deciso, in piena autonomia, che il quesito proposto dal comitato dei giuristi, sul quale sono state raccolte 546 mila firme, è, rispetto a quello precedentemente adottato, più chiaro e completo. Cosa peraltro fattualmente incontestabile. Colpisce la spaventosa sguaiatezza e aggressività con cui esponenti della maggioranza -tra questi si è distinto Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fdi alla Camera che amava vestirsi da gerarca nazista alle feste- chiedono sostegno per il Sì contestando questa decisione con gravi attacchi personali e in totale violazione del principio di separazione e rispetto reciproco tra i poteri dello Stato". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Parrini, 'parole Bignami confermano manovra di stampo orbaniano' Approfondimenti su Referendum Parrini Referendum: Braga, 'da Bignami parole inqualificabili, Meloni prenda distanze' Referendum: Parrini, 'arroganza Meloni motivo in più per firmare' Il referendum sulla Riforma Nordio rappresenta un'occasione importante per esprimere la propria opinione sulle questioni di giustizia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Referendum Parrini Referendum: Parrini, 'parole Bignami confermano manovra di stampo orbaniano'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - L'ufficio centrale per il Referendum, costituito presso la Corte di Cassazione e composto da 13 magistrati indipendenti, ieri ha deciso, in piena autonomia, che il quesito ... iltempo.it Referendum: Braga, ‘da Bignami parole inqualificabili, Meloni prenda distanze’Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Le parole pronunciate da Galeazzo Bignami sono semplicemente inqualificabili. Il capogruppo di Fratelli d’Italia tradisce lo spirito con cui la maggioranza si appresta a po ... ilsannioquotidiano.it La decisione della Cassazione sul referendum apre un dilemma serio per il governo: indire di nuovo il referendum (col nuovo quesito) per il 22-23 marzo (ma rischiando altri ricorsi) o rinviare il voto (che, conti alla mano, non potrà avvenire prima di metà aprile facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.