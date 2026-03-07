Referendum Bergamini FI | Parte il lavoro per informare i cittadini sulle ragioni del ‘Sì’

Un rappresentante di Forza Italia ha annunciato l’inizio delle attività di informazione rivolte ai cittadini riguardo alle ragioni del sì nel referendum sulla riforma della giustizia. La riforma, descritta come una modifica attesa da tempo, mira a rendere il sistema più equilibrato e più giusto, secondo quanto dichiarato. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di questa campagna di comunicazione.

"Una riforma della giustizia attesa da anni, pensata per rendere il sistema più equilibrato e più giusto per tutti i cittadini, non contro qualcuno". Lo dichiara Davide Bergamini, deputato di Forza Italia, intervenuto nella serata di venerdì 6 a Cento alla prima iniziativa pubblica del neonato comitato 'Cittadini per il Sì', promosso da Forza Italia Cento. "È importante – afferma il deputato di Forza Italia – che i cittadini possano conoscere nel merito i contenuti della riforma. La separazione delle carriere e gli altri interventi previsti mirano a rafforzare l'equilibrio del processo e le garanzie per tutti. Non è una riforma contro qualcuno, ma una riforma per migliorare il funzionamento della giustizia e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni".