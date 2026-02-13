Referendum Giustizia il centrodestra organizza un incontro sulle ragioni del sì

Il centrodestra ha organizzato un incontro pubblico per spiegare le motivazioni del sì al referendum sulla giustizia, dopo che molte persone hanno manifestato dubbi e domande. Durante l’evento, i partecipanti potranno ascoltare i rappresentanti politici e discutere direttamente delle proposte di modifica, con l’obiettivo di chiarire i punti più controversi.

L'appuntamento il 17 febbraio a Sondrio promosso da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Romualdi (FdI): "Occasione di confronto anche per indecisi e contrari" Un incontro pubblico per approfondire i contenuti del referendum e ascoltare dal vivo le ragioni del sì. È quello in programma lunedì 17 febbraio, alle 17, nella sala convegni di Confartigianato Sondrio, promosso dai partiti di centrodestra favorevoli alla riforma della giustizi, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. A intervenire saranno tre europarlamentari: Mario Mantovani per Fratelli d'Italia, Massimiliano Salini per Forza Italia e Silvia Sardone per la Lega, chiamati a illustrare contenuti e obiettivi del quesito referendario in un confronto aperto alla cittadinanza.